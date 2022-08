Centinaia di denunciati al Red Valley Festival di Olbia.

Ad Olbia, in occasione del weekend di Ferragosto si è tenuto il mega concerto denominato “Red Valley Festival“, evento musicale che, in 4 giorni, ha visto la partecipazione di decine di migliaia di fan giunti anche dall’estero, le Fiamme Gialle hanno attivato un più incisivo dispositivo di controllo, finalizzato in particolare alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La Guardia di Finanza, insieme alle altre forze di polizia, hanno garantito il dispositivo istituito a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sotto il coordinamento del Prefetto di Sassari, in particolare con l’impiego della componente specialistica dei Baschi Verdi. In tale contesto hanno operato anche le unità cinofile antidroga del gruppo di Olbia, che supportate da altri finanzieri hanno allestito un articolato dispositivo all’ingresso principale dell’evento.

Nelle diverse serate agli eventi hanno assistito circa 70mila persone, in larga parte giovani e giovanissimi, ma grazie all’impiego dei cani antidroga è stato possibile svolgere controlli serrati, filtrando gli spettatori al varco d’ingresso in modo dinamico.

Rilevanti, in termini numerici, i risultati conseguiti: 105 persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e quindi segnalati alla competente autorità prefettizia. Due persone sono state trovate in possesso di quantitativi superiori ai limiti consentiti e già frazionati in dosi, e quindi sono state denunciate a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante le operazioni è stato operato il sequestro di stupefacenti eterogenei per qualità e quantità, dalla marijuana, detenuta in infiorescenze o in sigarette preconfezionate, ma anche hashish, cocaina, già suddivisa in dosi ed ecstasy.