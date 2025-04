Due fratelli di Olbia sono dispersi in mare da ieri

Pasqua col fiato sospeso a Olbia, due fratelli sono dispersi in mare da ieri quando sono usciti per andare a pescare. Usciti con una piccola barca, sarebbero dovuti rientrare ieri pomeriggio ma si son perse le loro tracce. A quel punto è stato lanciato l’allarme e sono cominciate le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana 24 e 20 anni. Ieri non hanno dato risultati e questa mattina la motovedetta Cp894 della Capitaneria di porto sta concentrando le attenzioni nelle acque davanti a Golfo Aranci, ma sono estese a tutto il tratto di mare intorno a Olbia.

Per la domenica di Pasqua il parroco di San Simplicio dedica un pensiero a chi oggi non può festeggiare. “Una preghiera speciale per la famiglia che sta cercando i due giovani dispersi in mare”, scrive su Facebook don Antonio Tamponi.

