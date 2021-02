Il bando per l’assegnazione delle palestre a Olbia.

A Olbia al via il bando per assegnare le palestre delle scuole ed offrire la possibilità alle società che hanno i requisiti di partecipare ed assicurarsi uno spazio per gli allenamenti nel rispetto della normativa e delle regole anti-covid.

“L’amministrazione è consapevole dei disagi che stanno attraversando le associazioni sportive – afferma l’assessora allo sport Monica Fois – . Inoltre, lo sport è un’attività fondamentale, non solo come attività fisica fine a se stessa, ma per la salute psico-fisica dell’essere umano”.

Il bando prevede l’attività continuativa delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse e non di gara. Le strutture interessate si trovano all’interno dei plessi scolastici della scuola media Armando Diaz: la palestra annessa all’edificio di via D’Annunzio e quella di via James Joyce.

“La domanda potrà essere presentata da lunedì 22 febbraio a mercoledì 4 marzo – spiega l’assessora Fois – . Invitiamo tutti gli interessati a cogliere questa importante opportunità, augurandoci che l’emergenza finisca prima possibile e che dal prossimo anno scolastico gli spazi messi a disposizione siano di più”. Maggiori informazioni e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Olbia.

(Visited 80 times, 80 visits today)