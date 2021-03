Elezioni comunali in autunno.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata di oggi, 4 marzo, il decreto legge che rinvia le elezioni consultazioni elettorali, previste per il 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Il testo, in continuità con i provvedimenti analoghi già approvati nel 2020, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, invece che in primavera.

Ad essere coinvolte anche le elezioni comunali. Lo slittamento, quindi interesserà anche Olbia che, in primavera, doveva rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il sindaco. La data più probabile per lo svolgimento delle consultazioni, al momento, sembrerebbe essere quella del 10 e 11 ottobre.

