Il postamat di via Agrigento.

Quel bancomat, anzi postamat, funziona ad intermittenza. O forse è meglio dire che più facile trovarlo in aggiornamento, senza carta, bloccato, con un riflesso che non fa vedere niente, che attivo. Lo sanno bene i residenti di zona Bandinu e non solo, che per poter prelevare un po’ di contanti sono spesso costretti a lunghe code all’esterno degli uffici postali di via Acquedotto e via Aldo Moro.

Non è una novità, insomma, l’eterno malfunzionamento del postamat di via Agrigento. Qualcuno ha provato a mandare una segnalazione, a parlarne con gli addetti dell’ufficio, ma niente: ogni volta che si va a prelevare è come tentare la sorte. Alcuni correntisti si dicono stufi di questa situazione. Tanto più in questo periodo dove si dovrebbe cercare di limitare gli assembramenti. Ma quando il postamat non da segnali di funzionamento l’unica è cambiare sportello e mettersi in coda.

(Visited 176 times, 176 visits today)