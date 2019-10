Tempio, i risultati delle analisi sulle fontane pubbliche

I risultati.

Dai risultati delle analisi delle fontane pubbliche risultano conformi soltanto le fonti di Pastini, Via Iosto Azzena e Nuchis. Il Comune, l’Ats e la ditta incaricata delle pulizie faranno nei prossimi giorni un sopralluogo per comprendere come intervenire per risolvere il problema.

RISULTATI ANALISI FONTANE PUBBLICHE

denominazione risultato FUNDU DI MONTI NON CONFORME RINAGGIU NON CONFORME RINAGGEDDU NON CONFORME CONCEZIONE NON CONFORME FONTE NUOVA NON CONFORME PZZA BERLINGUER NON CONFORME LE TRE FONTANE NON CONFORME PASTINI CONFORME VIA IOSTO AZZENA CONFORME NUCHIS CONFORME

