Il concerto di Fabrizio Moro per San Simplicio a Olbia.

Un evento atteso da fan e appassionati di musica animerà la serata del 17 maggio a Olbia: Fabrizio Moro sarà protagonista di un concerto speciale organizzato in occasione dei festeggiamenti per San Simplicio. L’appuntamento, fissato per le 22 all’interno del Parco Fausto Noce, sarà a ingresso libero e rappresenterà l’unica tappa annunciata del tour del cantautore romano.

L’incontro con il pubblico olbiese non si limiterà alla semplice esibizione musicale. Sarà piuttosto un momento di condivisione emotiva, in cui le note e le parole dei suoi brani più noti diventeranno filo conduttore di un dialogo tra artista e spettatori. La scaletta dovrebbe includere alcuni dei successi che hanno segnato la carriera di Moro, da “Pensa” a “Portami via”, fino a “Non mi avete fatto niente”, brani che hanno saputo toccare il cuore del pubblico e ricevere riconoscimenti anche a livello nazionale.

Lo spazio del Parco Fausto Noce, allestito per l’occasione con un grande palco, si trasformerà in un teatro all’aperto in cui l’anima cantautorale di Moro potrà esprimersi appieno, anche attraverso le nuove produzioni, in un’atmosfera carica di emozione e partecipazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui