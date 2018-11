I funerali domani mattina.

Non si hanno ancora gli esiti ufficiali dell’autopsia sulla salma della donna, Maria Antonia Sanna trovata morta in casa, da mesi, a Olbia in via Isonzo. Ma nel frattempo è arrivato l’ok per il suo funerale che sarà celebrato domani mattina alle 11.30, presso la chiesa di San Paolo a Olbia.

Non si sa ancora se Davide, il figlio, parteciperà o meno al funerale della mamma. Si prevede comunque una grande partecipazione al dolore della famiglia.

