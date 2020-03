I soldi del fondo di solidarietà allo Stato.

Il premier Giuseppe Conte l’ha annunciato: “Subito 4,3 miliardi ai Comuni”. I soldi sono quelli del fondo di solidarietà, un salvadanaio in cui tutti gli enti locali versano, in base alle proprie dimensioni, per i casi di emergenza. E più emergenza di quella coronavirus, come si sa, non ce n’è e da qui la scelta del governo di sbloccarli, restituendoli ai Comuni.

Peccato che a Olbia tornino circa 12mila euro in meno rispetto a quelli che ha messo. “Di quei 4,3 miliardi non ci viene un centesimo – spiega il sindaco Settimo Nizzi -. Sono i soldi che versiamo noi e ce ne tornano indietro anche meno”.

Il Comune di Olbia versa al fondo di solidarietà tra i 10 e gli 11 milioni di euro. È davvero un contributo aggiuntivo, che entrerà nelle casse dell’ente, invece, quello di 446mila euro da spendere per fronteggiare le situazioni di povertà, attraverso i bonus spesa.

