Il nuovo parco giochi ha aperto al Centro commerciale Gallura di Olbia.

Una pista di pattinaggio di vero ghiaccio e tantissimi divertimenti per tutte le età. Un parco giochi fuori dal comune quello che ha aperto a Olbia nel Centro commerciale Gallura, in località Pozzo Sacro, lungo la strada per Pittulongu.

Innanzitutto, perchè è l’unico in Sardegna ad avere al suo interno una vera pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’esperienza di pattinare sul ghiaccio è completamente diversa rispetto a quella che si può fare sulle altre piste di materiale plastico, che vengono generalmente montate durante le festività. E, ovviamente, nel Parco giochi Gallura, si può trovare anche tutto quello che occorre per provare a pattinare sul ghiaccio vero.

Ma, oltre alla pista di vero ghiaccio, in esclusiva per Olbia, nel Centro commerciale Gallura è stata realizzata una vera e propria sala divertimenti, adatta a tutte le età, ricca di giochi e con tantissime novità. Tra le altre attrazioni principali, infatti, c’è il simulatore di Formula 1 e il Cinema in 6D.

Il simulatore di guida di Formula 1 è stato costruito in scala 1:1 con gomme e cerchi originali. È un primato in Italia, perchè rappresenta l’innovazione nel campo dei simulatori di guida di Formula 1, con 6 movimenti in piattaforma robotizzata 6DOF, 10 circuiti, 2 pedali, freno, acceleratore, cambio automatico sport o sequenziale.

Per quanto riguarda il Cinema 6D sono disponibili più di 80 film in prima visione, dalle montagne russe ai film horror per i più grandi, con effetti audio-visivi e motori che rendono interattiva l’esperienza in sala.

Oltre a questo, nel Parco giochi Gallura si può trovare miniatur golf, ping pong, biliardino, simulatori di moto e macchine, tiro al bersaglio, pugnometro e tanto tanto ancora.

La pista di pattinaggio di vero ghiaccio è aperta, infine, a quasi tutte le fasce d’età. Oltre ad essere un modo per giocare e divertirsi, promuove uno sport quasi del tutto sconosciuto come quello del pattinaggio su ghiaccio. E così l’intento della pista non può che essere anche quello di far avvicinare tutti, dai bambini agli adulti, per provare un’attività fisica diversa dalla consuetudine.









