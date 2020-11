Chiude il parco Fausto Noce a Olbia.

Continua a creare disagi il forte vento che sta sferzando Olbia. Questa mattina sono stati molti i ritardi segnalati anche al porto per le navi in arrivo e in partenza bloccate a causa delle raffiche e delle mareggiate.

Proprio a causa del forte vento, per garantire l’incolumità dei cittadini, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha disposto che parco urbano Fausto Noce resterà chiuso nella giornata odierna. Sarà riaperto non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno.

(Visited 138 times, 138 visits today)