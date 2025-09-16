Olbia dà l’ultimo saluto a Franz Santoro.

Un altro lutto sconvolge Olbia. Un 42enne è scomparso lasciando un profondo vuoto in città. L’uomo, di nome Franz Santoro, era molto conosciuto e voluto bene in città anche era viveva da anni a Cuneo con la sua famiglia.

Il 42enne però era molto legato a Olbia e non aveva perso i contatti con la città dove aveva tanti conoscenti. La notizia della perdita di Santoro, che lascia due figli piccoli e una compagna, ha lasciato due comunità in lutto. Franz aveva una ditta nel comune piemontese e ogni tanto tornava a Olbia per le vacanze. Da tempo purtroppo non stava bene ed era ricoverato all’ospedale. Il funerale del 42enne si terrà a Cuneo, mentre le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Baggio.

