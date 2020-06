La frase pronunciata dal sindaco Nizzi.

“Sidderami stati tutti tonti come te, esami stati molti…”. Che tradotto dal gallurese suona così: “Se fossimo stati tutti tonti come te saremmo già morti”. La celebre frase, pronunciata dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi in un recente ed incandescente Consiglio comunale, è diventata con il passare dei giorni una specie di tormentone. La si sente nei bar, si sghignazza pronunciandola, la si usa come battuta.

Insomma, è diventata un trend, completamente slegata dalla scontro politico andato in scena tra Nizzi ed un consigliere comunale dell’opposizione. Per questo Antonio Tango Dessì ha pensato di farla sua ed usarla per un’iniziativa benefica. In collaborazione con l’azienda sportiva Pts di Olbia ha realizzato delle magliette in due colori, bianche e nere, con le stampe in oro.

Di spalle si vede la scritta Tango con la simpatica scimmietta che gli fa da mascotte. Davanti la nota frase pronunciata dal sindaco. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per l’acquisto delle carte prepagate con cui Dessì fa la spesa alle famiglie bisognose di Olbia. Le magliette si possono ordinare scrivendo al numero Whatsapp 3934868657. Il costo è di 15 euro.

