I Centri estivi per i bambini a Olbia.

È in pubblicazione l’avviso per Centri estivi negli immobili scolastici nel comune di Olbia, volto all’individuazione degli operatori economici. Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 12 giugno 2020.

Il Comune di Olbia intende concedere in uso temporaneo parte degli immobili scolastici siti in Olbia Via Veronese (infanzia) – Berchideddu (primaria) – Murta Maria – Santa Maria – San Pantaleo – Poltu Quadu – Via Vignola per lo svolgimento di attività socio-educative, ludico-ricreative e sportive durante il periodo estivo: giugno – luglio – agosto 2020, diversificate per ciascun gruppo di appartenenza dei bambini ossia delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Le attività saranno svolte a totale carico e sotto l’esclusiva responsabilità dei soggetti concessionari che dovranno garantire il rispetto delle linee guida. Il periodo sarà da giugno ad agosto 2020. L’amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria sulla base di una serie di parametri.

