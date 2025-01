Grande successo per lo spettacolo dei fuochi d’artificio a Olbia.

Allo scoccare della mezzanotte a Olbia è cominciato lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che come da tradizione avvengono ogni anno per annunciare il Capodanno in città. Lo spettacolo pirotecnico, come ogni anno, è partito dietro la spiaggia di Mogadiscio.

Migliaia di spettatori hanno atteso davanti al lungomare di Olbia, il Molo Brin, piazza Crispi dopo essersi scambiati il brindisi di mezzanotte. Dopo lo spettacolo pirotecnico, che è stato seguito da diversi applausi, è andato in scena il concerto dei Boomdabash che ha trasformato il centro di Olbia in una discoteca. Prima dei fuochi d’artificio si è tenuto il concerto di fine anno dei Pinguini Tattici Nucleari, un vero e proprio successo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui