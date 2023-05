Successo per i fuochi di San Simplicio nonostante il freddo

Tanta gente per i fuochi per la festa di San Simplicio a Olbia.

Tanta, tantissima gente in attesa dei fuochi d’artificio di San Simplicio ieri a Olbia sul lungomare e sul molo Brin. Gli spettatori, come ogni anno, hanno occupato i loro posti sul “porto vecchio” e nel nuovo lungomare un po’ prima, nonostante la serata un po’ ventosa e fredda.

Con calma hanno atteso lo spettacolo pirotecnico, che come da tradizione è partito dalla spiaggetta di Mogadiscio. Quest’anno gli olbiesi avevano a disposizione anche il parchetto inaugurato lo scorso ottobre, con l’area del waterfront di via Poltu Ezzu, per guadare i fuochi d’artificio che aprono ufficialmente ai festeggiamenti del Santo Patrono.

Ma come da tradizione, gli olbiesi hanno preferito il Molo Brin, che ha accolto il maggior numero di spettatori. La serata è stata anche occasione per riempire i bar del lungomare, piazza Crispi e del Corso Umberto, che di rado sono pieni a metà settimana. Una serata certamente un po’ fredda per la media stagionale, ma non ha certo turbato lo spettacolo unico offerto alla città ieri sera.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui