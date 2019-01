Il gesto in via Gramsci a Olbia.

Attimi di paura, ieri sera, poco dopo le 20, in via Gramsci a Olbia. Ignoti hanno svuotato due latte di un liquido infiammabile e poi gli hanno dato fuoco. Il rapido intervento di un residente ha evitato il peggio. La fiammata, alimentata dal propellente, stava per raggiungere, infatti, alcune auto parcheggiate in strada.

Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Olbia, che hanno contenuto le fiamme e messo in sicurezza la zona. Testimoni avrebbero raccontato di aver visto due ragazzini giocare in quella zona poco prima. Potrebbe trattarsi, quindi, di una bravata. Indagano i carabinieri.

