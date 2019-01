Arzachena Calcio, secondo colpo nel mercato di riparazione

Arriva l’attaccante Madou Diop dal Siracusa Calcio.

L’Arzachena Calcio ha annunciato l’acquisto del secondo attaccante, dopo Cecconi, arriva infatti Madou Diop dal Siracusa Calcio, altra squadra di Lega Pro. Il senegalese segna con continuità da diverse stagioni, andando sempre in doppia cifra dal campionato 2012-2013, e passando per tutte le serie, dalla Prima Categoria alla Lega Pro. La scorsa stagione, in serie D con la formazione siciliana del Traina, ha realizzato 13 gol in 23 partite. Questa stagione, la prima di Lega Pro, ha segnato 4 reti in 4 partite di Coppa Italia disputate, ma in Campionato, in 10 partite, non ha realizzato gol.

Il senegalese Diop arriva in Gallura a titolo definitivo. Si tratta di un attaccante rapido, che può giocare in tutti i ruoli d’attacco.

In cambio di Diop, l’Arzachena ha ceduto al Siracusa il difensore Emanuele Lombardo, difensore ex Avezzano, scarsamente utilizzato in questo campionato, augurandogli il miglior proseguimento possibile della carriera.

