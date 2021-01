La morte di Gianluca Ferraro Pelle a Olbia.

Olbia perde un altro giovane. Se ne va Gianluca Ferraro Pelle, 32enne originario di Catanzaro, ma da tempo trasferitosi in città con la sua famiglia. Giovanni lavorava in banca ed aveva molte passioni: la Juve, il suo amato cane che portava a passeggio per il Corso, gli amici.

I tanti amici che oggi, increduli, lo ricordano nei profili social come una persona seria, affidabile, intelligente. Un amico fidato. Gianluca sino a qualche giorno fa, raccontava dei suoi tanti progetti per il futuro. “Mai avere rimpianti”, aveva pubblicato un giorno nel suo profilo Facebook. Questo era il suo stile di vita. Poi la tragedia. I funerali verranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia di San Paolo Apostolo ad Olbia.

