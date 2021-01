Il funzionario arrivato da Ciriè.

Un nuovo funzionario per la polizia locale di Olbia. Prenderà servizio il prossimo primo febbraio e andrà ad affiancare il comandante Giovanni Mannoni e gli altri agenti in servizio in città. Roberto Macchioni lascerà la sua Ciriè, in Piemonte, vicino a Torino, dove guida attualmente la polizia locale, e si trasferirà a Olbia.

Una scelta di vita, prima che professionale per lui. “Il coronamento di un sogno di lunga data”, ha spiegato al sindaco di Ciriè rassegnando le dimissioni, paese dove è nato e cresciuto. Il sogno è quello di andare a vivere vicino al mare. “Si è presentata questa occasione e, dopo averci pensato a lungo, abbiamo deciso per il trasferimento”, ha commentato al quotidiano locale Obiettivo News. Macchioni sarà operativo dal prossimo primo febbraio.

