San Teodoro premiata, sventola la Bandiera delle Cinque vele

Il Comune di San Teodoro premiato con la bandiera delle Cinque vele

“Un onore straordinario per San Teodoro“, dal Comune esultano per la nuova conquista della bandiera delle Cinque vele. Un prestigioso riconoscimento di cui ci si può fregiare con orgoglio. “Siamo entusiasti di annunciare che, per il secondo anno consecutivo, San Teodoro ha ricevuto la prestigiosa Bandiera delle Cinque Vele da Legambiente e Touring Club Italiano – annunciano soddisfatti -. Questo riconoscimento è il frutto di un impegno collettivo e appassionato per la sostenibilità ambientale, il turismo dolce e la valorizzazione del nostro meraviglioso territorio”.

“Grazie alla dedizione dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione con Legambiente, abbiamo intrapreso iniziative significative, come il contingentamento delle spiagge, l’aumento della raccolta differenziata e la tutela delle nostre preziose tartarughe marine – si legge -. Le Cinque Vele non sono solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza! Insieme, cittadini e visitatori, possiamo continuare a proteggere il nostro ecosistema marino, adottando comportamenti eco-compatibili e contribuendo a mantenere la bellezza del nostro territorio. Uniti, possiamo far brillare San Teodoro come modello di eccellenza ambientale”.

