Congresso dell’Aogoi, a Olbia si ritrovano ginecologi e ostetrici

A Olbia il 25 e 26 ottobre più di 150 ginecologi e ostetrici da tutta la Sardegna e relatori da ogni parte d’Italia. Si aprirà domani, venerdì 25 ottobre, la tradizionale due giorni dedicata dall’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri e Italiani all’approfondimento dei temi del settore. Più di 150 operatori sanitari parteciperanno all’edizione 2024 del congresso che quest’anno punterà i riflettori sul tema “La medicina di prossimità in un Ospedale in continua evoluzione: la necessità di una nuova assistenza sanitaria integrata e personalizzata”.

LEGGI ANCHE: Ginecologi e ostetrici si danno appuntamento a Olbia per il congresso regionale

Si comincerà alle ore 8.30 al Delta Hotels by Marriott di Olbia, mentre il giorno successivo, sabato 26 ottobre, si svolgerà la quattordicesima edizione del corso gallurese di Ginecologia e Ostetricia nel Centro di Simulazione dell’ospedale Giovanni Paolo II, patrocinato dalla Asl Gallura.

il primario Giangavino Peppi

Il congresso è organizzato in collaborazione con in collaborazione con Sigo, Agui, Agite e Segi. «Il Sistema Sanitario Pubblico necessita di una moderna strutturazione degli Ospedali del Territorio, con un adeguamento tecnologico che passi necessariamente attraverso un costante aggiornamento culturale e scientifico degli operatori sanitari. Ciò – sottolinea il segretario regionale Aogoi e direttore della Sc di Ginecologia e Ostetricia della Asl Gallura, Giangavino Peppi – comporterà la riduzione della mobilità passiva con risparmio di tempo e denaro per i cittadini, una medicina di prossimità”.

“Questo vale per la Ginecologia e soprattutto per l’Ostetricia, grazie alla spinta alla naturalità e alla presa in carico delle patologie ostetriche a livello territoriale. È a tutti noto quanto ospedale e territorio mostrino una reciproca necessità di integrazione. Questo è sempre più necessario a fronte dell’epidemiologia delle malattie croniche che, a causa dell’invecchiamento della popolazione, mostrano una crescente diffusione”.

Il programma

Dopo i saluti delle Autorità e della Direzione Aziendale della Asl Gallura inizierà la prima sessione, in cui si analizzerà il nuovo modello di assistenza sanitaria. Seguirà una tavola rotonda per approfondire alcuni aspetti legislativi della materia. Nella seconda sessione sarà esaminata l’evoluzione dell’ecografia ginecologica. Nella terza e nella quarta sessione si parlerà di isterectomia: come e quando e di update in ostetricia e ginecologia. Il giorno dopo nel Centro di Simulazione dell’Ospedale Giovanni Paolo II, con il supporto organizzativo della SC Formazione e Accreditamento Ecm di Ares Sardegna, è in programma un approfondimento sulle emergenze ostetriche – neonatali con prove teoriche e pratiche, grazie alla ricostruzione di scenari clinici che sono fondamentali per la formazione e che contribuiscono ad incrementare la consapevolezza, l’unione e la sicurezza dei team multiprofessionali all’interno delle strutture sanitarie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui