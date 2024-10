Dolore a Olbia per la scomparsa di Rita, aveva solo 53 anni

Addio a Rita Mariano.

Olbia in lacrime per un altro lutto prematuro. È scomparsa Rita Mariano, giovane mamma strappata alla vita a soli 53 anni. La donna era molto conosciuta e voluta bene in città e sono tante le persone che si sono unite al dolore della famiglia per dare l’ultimo saluto alla Mariano.

La città era già sconvolta per un altro lutto prematuro, la scomparsa di Fabio Spano, volato via a soli 55 anni. Sono tanti gli amici che hanno lasciato un messaggio per salutare la 53enne olbiese scomparsa, una donna ricordata per la sua gentilezza. Il funerale di Rita si svolgerà il 25 ottobre, alle ore 16, nella Basilica di San Simplicio.

