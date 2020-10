Domani le lauree a Olbia.

Domani 7 ottobre, in modalità telematica, si terranno le lauree della sessione estiva dell’Anno Accademico 2019/2020 del Corso di Laurea in Economia e management del turismo e del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism Management del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari.

La mattina, alle ore 9 discuterà la tesi la laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management, Giuliana Manias. Seguirà, a partire dalle ore 9 e 15, la discussione delle tesi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Ilenia Giannina Deriu, Carla Cassitta, Alessandro Marras, Chiara Prina, Riccardo Campesi, Claudia Giovanna Battino, Giuseppe Mandras, Chiara Roych, Alice Fanari, Viviana Deiana, Ilaria Saba, Miriana Sarobba, Riccardo Contini, Serena Dore, Sara Muzzu, Rita Satta.

