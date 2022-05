Le polemiche sui prezzi delle giostre di Olbia.

“Sei euro per un giro, ma siamo matti?”. Sono queste le nuove polemiche a Olbia sulle giostre di San Simplicio. I prezzi delle attrazioni, secondo tante mamme che sui social, in questi giorni, stanno condividendo il loro sfogo, sarebbero troppo cari.

Alcuni genitori, raccontano, avrebbero riportato i loro figli delusi a casa dopo avergli fatto fare soltanto due giri sulle giostre. Troppo caro, quindi, il divertimento a Olbia per la festa patronale che si terrà il 15 maggio. “Alla faccia di aver vinto la gara per il costo basso del biglietto”, scrive un’altra mamma sui social. Lamentele che sono destinate a non placarsi, malgrado l’altro parco che non ha vinto il bando, il Matherland, abbia deciso di far pagare il giro soltanto a 1 euro per ringraziare gli olbiesi dell’affluenza di questo fine settimana.