La stilista Giovanna Campisi di Olbia.

La stilista di Olbia Giovanna Campisi a Roma per uno fra gli eventi fashion più attesi dell’anno: AltaRoma 2020. Un fine settimana dedicato alla moda e ai suoi protagonisti: stilisti, creatori di stile, make up artist, hair stylist e modelle bellissime. Domenica 26 gennaio Giovanna Campisi proporrà i suoi capi durante la sesta edizione di The Look of the Year Fashion and Models.

Le creazioni sartoriali di Giovanna Campisi anche sulla passerella romana sapranno esaltare il senso di femminilità della donna trasformandola in una vera icona dei tempi moderni. Giovanna Campis conduce su Radio Internazionale anche il programma #ProgettoModa.

