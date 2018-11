La Grande prosa in scena a Olbia: presentata la nuova stagione

Gli appuntamenti della stagione di prosa.

Torna il grande teatro a Olbia con il circuito Cedac e “la Grande Prosa” che va da dicembre ad aprile 2019. Con il patrocinio del Comune di Olbia è stato fornito questa mattina il programma in una conferenza stampa. Otto titoli in programma, per un viaggio nei labirinti della menta e del cuore uomo. Tutti gli spettacoli verranno fatti presso il cinema teatro di Olbia.

Tra i maggiori protagonisti: Lella Costa, Anna Mazzamauro, Cristina Bugatty, Antonio Catania, la compagnia Gank e tanti altri. Si inizia il 14 dicembre alle ore 21.00 con “Questioni di Cuore” di Natalia Aspesi. Giovedì 10 gennaio con un’isolita partita a poker nella commedia di Patrick Marber. Martedì 30 gennaio alle ore 21.00 con “L’operazione”, commedia diretta e scritta da Stefano Reali. Mercoledì 6 febbraio sempre alle ore 21.00 con la commedia”Tanti saluti” di Gianluigi Meggiorin. Un’antica tragedia dal nome “Antigone” verrà interpretata il 25 febbraio con la regia di Gigi Dall’Aglio. Venerdì 8 marzo un raffinato gioco metatetrale verrà interpretato da Elio Turno con “Egregio Sig. Assessore”. Venerdì 22 marzo “Due donne per aria” con Cristina Bugatty. Chiuderà la stagione di Olbia, il 12 aprile, “Sul cammello all’ombra del bastone”, con Piergiorgio Odifreddi.

