Tempio, prorogata la sperimentazione del mercato settimanale

Le limitazioni.

Con Direttiva Assessoriale del 14 novembre 2018 si è deciso di estendere il periodo di sperimentazione della sede del mercato per meglio valutare sia gli effetti sulla circolazione stradale, sia quelli sul tessuto sociale circostante considerata la presenza di scuole, istituzioni pubbliche, attività commerciali e pubblici esercizi.

In regime di continuazione all’ordinanza dirigenziale n° 15/2018, nelle sole giornate del sabato, dalle ore 7 alle ore 15, è vietata la circolazione e la sosta, con rimozione dei veicoli inosservanti il precetto, nel tratto della Via Angioy compreso tra Corso Matteotti e Via Episcopio e nel Largo XXV Aprile;

Nelle stesse circostanze è vietato il transito di autobus di linea e turistici nonché di autocarri con peso a pieno carico esuberante i 35 quintali, nelle vie Settembrini e Limbara, in ambo i sensi di marcia.

I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare segnaletica stradale e posti in essere dal personale tecnico coordinato dalla polizia locale.

