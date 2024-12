Superati tutti gli ostacoli arriva l’apertura di Tecnomat a Olbia

Vinta la battaglia legale e superati tutti gli ostacoli arriva a Olbia l’apertura di Tecnomat nell’ex centro commerciale Gallura. L’apertura delle serrande è prevista per mercoledì 18 dicembre in località Pozzo sacro: via Eritrea, 9.

“Il nuovo negozio, il 32esimo a livello nazionale, è il terzo ad aprire in Sardegna, dopo quelli di Sassari e Assemini (CA). Si sviluppa su un’area espositiva dove saranno presenti, in un unico luogo, oltre 25.000 prodotti tecnici e professionali delle migliori marche a prezzi da ingrosso. Tecnomat vanta una presenza storica in Sardegna, che risale al 2008, anno dell’apertura del primo negozio, all’epoca con insegna Bricoman, a Elmas (CA). Oggi più che mai questo legame si rafforza con un effetto positivo sull’economia e sull’occupazione dell’intera regione, grazie all’assunzione di oltre 80 figure professionali“.

La riqualificazione dell’edificio

“Il nuovo negozio è stato progettato con particolare attenzione all’ecosostenibilità e alla comunità ospitante. L’edificio dismesso preesistente è stato oggetto di una profonda riqualificazione, con un consumo di suolo pari a zero, e, ora, soddisfa i più rigidi standard di sostenibilità e sicurezza ambientali europei; sarà certificato ISO 5001, standard internazionale per la gestione virtuosa dell’energia, che garantisce un aumento costante dell’efficienza energetica. L’energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili, viene utilizzata per l’illuminazione a led, e monitorata costantemente da remoto, per evitare qualsiasi tipo di spreco”.

“Lunedì 16 dicembre il negozio di Olbia aprirà le sue porte in anteprima per gli artigiani e i professionisti del settore, che potranno incontrare la nuova squadra Tecnomat, fare acquisti a porte chiuse e conoscere i rappresentanti delle migliori marche professionali. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale https://www.tecnomat.it/it/apertura-olbia tramite P.IVA, e consente di ritirare, direttamente in loco il giorno dell’evento, un paio di scarpe antinfortunistiche in omaggio”.

