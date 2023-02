Guasto alla rete idrica di Abbanoa a Olbia

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Olbia per riparare un improvviso guasto nella condotta di distribuzione in via D’Annunzio. Sono in corso le manovre in rete per limitare cali di pressione e interruzioni sfruttando i collegamenti secondari della rete idrica. Grazie alla distrettualizzazione del sistema idrico cittadino, che Abbanoa ha eseguito negli anni scorsi con l’installazione di particolari valvole di regolazione e sezionamento, è possibile, infatti, isolare il tratto interessato.

Le strade interessate dall’intervento.

Fino alle 14 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni esclusivamente nelle di via D’Annunzio, Olbia Centro, via Galvani, via Barcellona, via Vittorio Veneto e traverse.

Le possibili anomalie durante i lavori di Abbanoa a Olbia.

Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi nel pomeriggio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

