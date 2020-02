La campagna per salvare Air Italy.

Centinaia di messaggi. Di condivisioni. Di appelli e richieste di aiuto. Che toccano anche alcuni personaggi eccellenti, che in queste ore stanno sposando la causa a sostegno della compagnia aerea in liquidazione.

L’hashtag #salviamoairitaly lanciato ieri da Galluraoggi ha ottenuto un consenso numerosissimo. Con rimbalzi da una parte all’altra dei continenti, come la nota pagina Il mio viaggio a New York. Ma la mobilitazione continuerà nelle prossime ore, nel tentativo di trovare una soluzione per il futuro di questa compagnia.

