In vendita l’hotel a Pittulongu.

È in vendita l’hotel di Olbia finito all’asta, in zona Pittulongu, che si affaccia sul Pozzo Sacro. La struttura, che un tempo ospitava l’hotel Alessandro, è stata pignorata nel 2013. Il complesso alberghiero ora è in vendita alla cifra di 3 milioni e 225 euro.

Si trattava di un hotel di 4 stelle a due piani, di cui un seminterrato, con 75 camere. In tutto 5277 metri quadri. Nell’albergo sono presenti anche un ristorante, una piscina e una veranda.

La vendita si era conclusa lo scorso anno senza offerenti. Successivamente era stato messo in vendita a marzo, ma è stata rinviata a causa del covid-19. Ora, le domande possono essere presentate fino al 25 settembre. La struttura si trova vicino alle “spiagge olbiesi” di Pittulongu. Lo stato di conservazione è ottimo, ed è sicuramente pronto a ripartire ai fausti di un tempo.

