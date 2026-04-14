Oltre 200 imbarcazioni attese alla Fiera Nautica di Porto Rotondo

La Fiera Nautica di Sardegna a Porto Rotondo.

A Porto Rotondo si è svolta ieri la presentazione della Fiera Nautica di Sardegna 2026, appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori del settore per illustrare obiettivi e prospettive della manifestazione.

Nel corso dell’incontro è intervenuto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani, che ha delineato la strategia regionale legata allo sviluppo del comparto: “Il nostro obiettivo strategico come Regione e come assessorato dell’Industria nel sostenere la Fiera Nautica di Sardegna è quello di affiancare alla già consolidata vocazione nautica turistica dell’Isola lo sviluppo dell’industria nautica, creando le condizioni per favorire la costruzione di imbarcazioni e incentivare nel contempo tutte quelle filiere che possono ruotare intorno a queste produzioni. È questo che genera e amplifica valore e occupazione“. L’assessore ha quindi richiamato l’attenzione sul ruolo della nautica come leva di crescita economica, sottolineando la necessità di rafforzare la capacità produttiva e le connessioni tra le diverse realtà imprenditoriali legate al settore, con l’obiettivo di consolidare occupazione e valore aggiunto sul territorio.

La quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, promossa dal Cipnes Gallura e sostenuta dalla Regione Sardegna con il coinvolgimento degli assessorati dell’Industria e della Programmazione, si svolgerà dal 7 al 10 maggio nella Marina di Porto Rotondo. L’evento prevede la presenza di oltre duecento imbarcazioni e circa centocinquanta espositori, con l’intento di rafforzare il posizionamento dell’isola nel panorama della nautica e attrarre nuovi investimenti. Nel programma della manifestazione sono previsti anche incontri e momenti di confronto dedicati ai principali temi del settore, con talk e approfondimenti che accompagneranno le quattro giornate. La fiera si conferma così uno spazio di dialogo tra istituzioni, imprese e professionisti, orientato a favorire sinergie e competitività della filiera.

Alla presentazione, coordinata dall’organizzatore Angelo Colombo, hanno preso parte il presidente del Cipnes Livio Fideli, il direttore generale del Cipnes e presidente di UniOlbia Aldo Carta, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e il direttore marittimo del Nord Sardegna Gianluca D’Agostino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui