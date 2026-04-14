Oltre 200 imbarcazioni attese alla Fiera Nautica di Porto Rotondo

Oltre 200 imbarcazioni attese alla Fiera Nautica di Porto Rotondo

14 Aprile 2026

di Pietro Serra

La Fiera Nautica di Sardegna a Porto Rotondo.

A Porto Rotondo si è svolta ieri la presentazione della Fiera Nautica di Sardegna 2026, appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori del settore per illustrare obiettivi e prospettive della manifestazione.

Nel corso dell’incontro è intervenuto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani, che ha delineato la strategia regionale legata allo sviluppo del comparto: “Il nostro obiettivo strategico come Regione e come assessorato dell’Industria nel sostenere la Fiera Nautica di Sardegna è quello di affiancare alla già consolidata vocazione nautica turistica dell’Isola lo sviluppo dell’industria nautica, creando le condizioni per favorire la costruzione di imbarcazioni e incentivare nel contempo tutte quelle filiere che possono ruotare intorno a queste produzioni. È questo che genera e amplifica valore e occupazione“. L’assessore ha quindi richiamato l’attenzione sul ruolo della nautica come leva di crescita economica, sottolineando la necessità di rafforzare la capacità produttiva e le connessioni tra le diverse realtà imprenditoriali legate al settore, con l’obiettivo di consolidare occupazione e valore aggiunto sul territorio.

La quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, promossa dal Cipnes Gallura e sostenuta dalla Regione Sardegna con il coinvolgimento degli assessorati dell’Industria e della Programmazione, si svolgerà dal 7 al 10 maggio nella Marina di Porto Rotondo. L’evento prevede la presenza di oltre duecento imbarcazioni e circa centocinquanta espositori, con l’intento di rafforzare il posizionamento dell’isola nel panorama della nautica e attrarre nuovi investimenti. Nel programma della manifestazione sono previsti anche incontri e momenti di confronto dedicati ai principali temi del settore, con talk e approfondimenti che accompagneranno le quattro giornate. La fiera si conferma così uno spazio di dialogo tra istituzioni, imprese e professionisti, orientato a favorire sinergie e competitività della filiera.

Alla presentazione, coordinata dall’organizzatore Angelo Colombo, hanno preso parte il presidente del Cipnes Livio Fideli, il direttore generale del Cipnes e presidente di UniOlbia Aldo Carta, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e il direttore marittimo del Nord Sardegna Gianluca D’Agostino.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI