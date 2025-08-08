A Olbia inaugurato il nuovo mercato Campagna Amica di via Tasso

Il nuovo mercato di Campagna Amica a Olbia.

È stato inaugurato questa mattina a Olbia il nuovo mercato dell’ortofrutta in via Tasso, promosso da Coldiretti Nord Sardegna in collaborazione con il Comune. Presenti al taglio del nastro il sindaco Settimo Nizzi, i vertici di Coldiretti tra cui il presidente nazionale Ettore Prandini, il segretario regionale Vincenzo Gesmundo, il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Antonello Fois, il direttore Marco Locci e la presidente di Campagna Amica Dominga Cottarella, oltre ad autorità civili e militari e tanti cittadini.

Il nuovo mercato Campagna Amica sarà aperto ogni venerdì e offrirà prodotti freschi e a chilometro zero: ortaggi, pane, formaggi, miele, olio, confetture e altre specialità delle aziende agricole del territorio. “Un presidio importante per Olbia – ha dichiarato il sindaco Nizzi – che valorizza i nostri produttori locali e offre una nuova opportunità per fare una spesa sana e consapevole”. Al sindaco è stata donata una targa per il grande impegno profuso per raggiungere questo risultato.

Il presidente Prandini ha sottolineato come la Sardegna rappresenti “una terra ricca di eccellenze e biodiversità da far conoscere e promuovere”. Il segretario Gesmundo ha parlato del mercato come di un “luogo strategico” per avvicinare produttori e consumatori. Soddisfatta anche Cottarella: “Il mercato di Olbia entra a far parte della nostra rete e sarà fondamentale per sensibilizzare i cittadini sull’origine dei prodotti che portano in tavola“.

L’apertura del mercato segna un traguardo atteso dalla città, con l’obiettivo di sostenere l’agricoltura locale e promuovere stili di vita più sani.

