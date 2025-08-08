La candidatura di Settimo Nizzi alla Provincia Gallura.

A pochi passi dal Comune di Olbia si trova la sede della Provincia, ed è lì che punta il sindaco Settimo Nizzi candidandosi alla presidenza della nuova Provincia della Gallura. L’unico candidato ufficiale in vista delle elezioni del 29 settembre, Nizzi, esponente storico di Forza Italia, ha accettato la candidatura su richiesta della coalizione di centrodestra, pur non avendolo pianificato.

Il primo cittadino ha già avviato il dialogo con gli altri primi cittadini per garantire unità territoriale e politica, sottolineando l’importanza della collaborazione e l’inclusività nell’organizzazione del futuro consiglio provinciale. A oggi il centrosinistra sembra intenzionato a non presentare sfidanti. Nizzi evidenzia come la riforma che cancellò le Province fu un errore e sostiene che la Gallura ha bisogno di autonomia per rispondere meglio alle esigenze locali. La nuova amministrazione dovrà puntare su infrastrutture viarie e edilizia scolastica, affrontando anche la carenza di personale.

I rapporti con l’attuale amministratore straordinario e la governatrice sono positivi, basati sul rispetto reciproco e sulla condivisione di obiettivi, come le politiche energetiche. Nizzi resterà sindaco fino al 2027, ma non è certo se potrà mantenere la presidenza della Provincia dopo tale data. Nonostante alcune voci, il sindaco non considera una possibile candidatura alle regionali, preferendo concentrarsi sull’impegno locale. Per ora, il futuro resta un punto interrogativo, con l’unico impegno certo a breve termine: la campagna elettorale per la nuova Provincia.

