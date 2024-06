Torna l’allarme incendi in Gallura: attenzione rinforzata

Rischio incendi a Olbia e in Gallura.

Torna il pericolo incendi a Olbia e in Gallura. La direzione generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino di allerta per la previsione di pericolo incendio alto, con codice arancione, in tutto il territorio.

L’allerta riguarda tutta la giornata di domani, venerdì 21 giugno e coincide con l’aumento significativo delle temperature previste per questo weekend in Sardegna, con l’arrivo di un’ondata di calore , la prima di questa stagione appena iniziata.



