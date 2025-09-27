Nuovo incendio a pochi passi dall’aeroporto di Olbia

Intorno alla mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per l’ennesimo incendio nella zona dell’aeroporto. I vigili del fuoco del comando di Olbia sono entrati in azione assieme ai colleghi del distaccamento aeroportuale e di Arzachena.

Le fiamme hanno aggredito vegetazione all’ingresso sud della città di Olbia, nei pressi dell’aeroporto. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, minacciando l’aeroporto e la 125. Nessuna persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia.

