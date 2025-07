Un nuovo incendio vicino all’aeroporto di Olbia

Un nuovo incendio nelle campagne vicino all’aeroporto di Olbia, grande mobilitazione e intervento di due Canadair. Dal pomeriggio nessun aereo può più atterrare al Costa Smeralda, voli dirottati a Cagliari Alghero, Pisa, Roma e Figari. Tanti quelli direttamente cancellati.

Le fiamme sono partite nella zona tra il Costa Smeralda, Enas e il Castello di Pedres. A coordinare le operazioni di spegnimento c’è il personale della stazione forestale di Olbia. Per aiutarli è intervenuto un elicottero dalla base Limbara, poi è arrivato anche il Super Puma decollato da Alà dei Sardi.

Poi sono entrati in azione anche due Canadair per dare una mano d’aiuto dall’alto. Grande spiegamento di forze anche a terra con tre squadre di Forestas dei cantieri di Olbia e Monti; tre dei barracelli di Loiri Porto San Paolo, Monti e Padru. In azione anche una squadra dei vigili del fuoco di Olbia e gli specialisti del Gauf del Corpo forestale di Tempio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui