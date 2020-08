La prima giornata di ordinanza a Olbia.

C’è chi la indossava e chi no. Durante la prima giornata dell’entrata in vigore dell’ordinanza anti-covid, molti si sono dovuti adeguare indossandola per le vie e i locali del Corso di Olbia. Altri invece, e non erano pochi, hanno tenuto le mascherine in tasca o in borsa, nonostante il distanziamento non fosse esattamente da manuale. Non mancava chi non era nemmeno a conoscenza della nuova ordinanza. “Non ne sapevo niente”, è la risposta stupita di Marco, uno dei clienti beccato al bar senza mascherina.

La buona notizia è che, ieri sera, nonostante tutto, i bar del centro storico di Olbia erano gremiti di clienti. Tra gli esercenti dei locali tanti toni polemici verso l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6. “Il covid non sciopera certo soltanto in quella fascia oraria, il rischio c’è sempre”, la battuta che girava tra i locali del Corso.

