Anziano col furgone ferito a Olbia

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti verso le 20 per l’incidente di un anziano col furgone lungo Sp38. Il conducente, per cause da stabilire, ha perso il controllo del proprio mezzo lungo la strada da Tempio e Olbia ed è carambolato fuori strada. Il furgone si è fermato su un fianco.

La squadra dei vigili del fuoco ha dovuto estrarre il malcapitato dall’abitacolo per affidarlo alle cure mediche dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia per ricostruire la dinamica dell’incidente.

