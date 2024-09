Il giocatore Edoardo Febbo torna a casa dopo l’incidente a Olbia.

Edoardo Febbo, un 20enne di Seregno, è tornato a casa il 25 agosto dopo tre settimane in ospedale a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Olbia lo scorso 6 agosto. L’auto su cui viaggiava con due amici si è scontrata con un cinghiale, causando a Edoardo fratture all’avambraccio e a una vertebra, oltre a lesioni intestinali.

Dopo tre interventi chirurgici tra Olbia e Sassari, è ora in convalescenza. La sua squadra di hockey, il Seregno Hockey 2012, lo aspetta per il ritorno in campo.

