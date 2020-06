L’incidente in via Aldo Moro a Olbia.

È stata investita in via Aldo Moro mentre cercava di attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali. Un grave incidente è avvenuto, questa mattina, verso le 10, nella parte alta della via di Olbia.

Per cause ancora in corso di accertamento una donna è stata colpita da un’auto, finendo sul parabrezza e riportando un brutto colpo alla testa. Si trova ricoverata all’ospedale di Olbia in prognosi riservata.

