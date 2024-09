Sta per iniziare a Olbia il corso universitario in ingegneria navale.

È tutto pronto per l’avvio del nuovo corso di laurea in Ingegneria Navale a Olbia. Partirà a ottobre, più forte grazie anche a un recente finanziamento della regione, che si inserisce nell’accordo istituzionale tra il Comune di Olbia, l’Università di Cagliari e consorzio UniOlbia.

Il corso rappresenta una novità assoluta per la Sardegna. E si aggiunge ai pochi corsi di Ingegneria Navale già presenti in Italia, come quelli di Napoli, Genova e Trieste. Sarà triennale, ma è già in fase di progettazione una laurea magistrale, a cui stanno lavorando l’università di Cagliari e l’università di Napoli Federico II.

L’iniziativa fornirà alle nuove generazioni una formazione altamente qualificata nel settore della nautica, un settore in cui Olbia si distingue a livello regionale e nazionale. Il distretto nautico di Olbia è infatti uno dei più importanti in Italia. Ed è protagonista di una forte crescita nelle aree produttiva, commerciale e logistica, e il nostro Paese è leader mondiale nella costruzione di super yacht.

L’idea di istituire il corso è emersa dal dialogo tra il Cipnes Gallura, il Comune di Olbia e gli imprenditori del settore nautico, che hanno espresso la necessità di formare professionisti altamente specializzati. Questa volontà è stata poi concretizzata dal consorzio UniOlbia e dall’Università di Cagliari. Con un’intesa firmata dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, dal rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, e dal presidente di UniOlbia, Aldo Carta.

Il corso non si limiterà alla teoria, ma offrirà anche esperienze pratiche, grazie a stage e collaborazioni con le aziende del settore. Come scrive La Nuova Sardegna, le lezioni si terranno nell’area ex Sep, in via dei Lidi, una location resa disponibile grazie alla collaborazione con l’autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e l’area marina protetta Tavolara Capo Coda Cavallo. Gli studenti interessati hanno tempo fino al 3 settembre per iscriversi al corso. E fino al 2 settembre per richiedere un alloggio presso il Geovillage tramite l’Ersu di Cagliari.

