Le voci sul possibile prescelto per traghettare la Provincia della Gallura alle elezioni.

La provincia della Gallura è in procinto di tornare in vita con la nomina di un commissario che traghetterà l’ente fino all’elezione del prossimo presidente. Ci sono ancora incertezze riguardo a chi sarà scelto per questo delicato ruolo. L’unica certezza è che sarà un esponente della maggioranza di centrosinistra che governa la Regione, probabilmente del Partito Democratico.

Ma a dire il vero i rumors sono tati e a rompere pubblicamente il silenzio è stato Settimo Nizzi. Il sindaco di Olbia, che polemizzando con l’esponente PD in consiglio comunale Ivana Russu, ha affermato di non veder l’ora che sia nominata commissario della provincia, affinché si renda conto delle responsabilità che ha un amministratore di vertice, sia sindaco o presidente della provincia.

Ivana Russu, capogruppo del PD nel consiglio comunale di Olbia, è stata la sesta candidata più votata del PD nelle ultime elezioni regionali, ma è rimasta fuori dal consiglio regionale a causa del gioco dei quozienti che ha premiato i candidati di altre province. La sua nomina, tuttavia, non è ufficiale. Come scrive La Nuova Sardegna, dovrà affrontare la concorrenza di altre figure all’interno del PD, come quella di Rino Piccinnu e Pietro Spano.

In primavera, l’amministratore straordinario sarà sostituito da un presidente eletto, con un sistema di voto ponderato che darà maggior peso ai comuni più grandi, come Olbia, Arzachena, Tempio e La Maddalena, i quali non sono tradizionalmente di sinistra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui