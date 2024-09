Troppo costosi i parcheggi per i non residenti, chiesto un incontro col sindaco di Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura, l’aumento del costo dell’abbonamento ai parcheggi gestiti dalla Silene Multiservizi ha sollevato un’ondata di proteste tra i proprietari di seconde case. Negli ultimi giorni, questi cittadini hanno avviato una petizione popolare, che è stata consegnata al municipio insieme alla richiesta di un incontro con la sindaca Nadia Matta.

I proprietari, molti dei quali hanno radici nel territorio o frequentano la località turistica da decenni, esprimono il loro malcontento per l‘aumento significativo del costo dell’abbonamento parcheggi. Che risulta essere otto volte superiore rispetto a quanto pagato dai residenti. Nella petizione, denunciano l’onerosità dell’abbonamento, che ammonta a 100 euro mensili. Per un totale di 400 euro da giugno a settembre, contro i 50 euro richiesti ai residenti per l’intera stagione.

Inoltre, i firmatari sottolineano che, pur pagando l’IMU e la TARI per tutto l’anno, utilizzano le loro case solo per pochi mesi o settimane. Trovano quindi ingiustificato un abbonamento così elevato per il parcheggio. Nella petizione, chiedono che venga loro concesso un abbonamento stagionale a 100 euro, il doppio rispetto a quello dei residenti. Oppure un abbonamento mensile a 50 euro, equivalente a quanto i residenti pagano per quattro mesi.

