Nuovi fondi del Pnrr a Olbia.

Arrivano nuovi fondi del Pnrr per Olbia. L’amministrazione ha partecipato a un progetto per la messa in sicurezza dei ponti comunali per un valore di 5milioni di euro.

Le opere saranno rifatte e faranno parte degli interventi contro il rischio idrogeologico. “L’11 febbraio, nel prossimo consiglio comunale – dichiara il sindaco Settimo Nizzi – il progettista della variante generale dell’assetto idrogeologico ce lo metterà in evidenza. E’ notizia di oggi l’ok alla presentazione del piano della nostra città. Durante la seduta, che si terrà di mattina, ci prenderemo tutto il giorno per discutere con attenzione quello che è lo studio più importante del territorio mai fatto in città”.