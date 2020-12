Un ragazzo di Olbia doveva essere ricoverato.

Ha destato curiosità la corsa sfrenata per le strade di Olbia di un giovane, due giorni prima di Natale. In molti hanno pensato che si trattasse di un delinquente e che venisse rincorso per uno scippo.

Nulla di tutto ciò. Il giovane, in cura per un disturbo psichiatico, doveva essere ricoverato in ospedale per delle cure. Ad occuparsi che tutto andasse per il meglio è intervenuta anche la polizia locale.

Il giovane si trova attualmente ricoverato in ospedale, sta meglio e ha lanciato un appello: “Spero vivamente di uscire da questo ospedale al più presto. Ho chiesto di poter essere portato a casa, ma per il momento nulla”.

