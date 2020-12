Sicurezza stradale in inverno, i consigli per non sbagliare

Come mantenere alta la sicurezza anche d’inverno.

Oramai lo dice anche il calendario, oltre che l’esperienza sensoriale: siamo entrati nella stagione invernale, e ciò significa che è ancora più importante prestare attenzione alla salute delle auto, che mai come in questa fase rischiano di subire gli effetti negativi del freddo, sia quando è ferma che quando è in movimento.

La sicurezza in auto passa dagli pneumatici

Già in passato ci siamo dedicati alle principali operazioni di messa in sicurezza da fare sulle auto per evitare inconvenienti, brutte sorprese e rischi inutili al volante, ma oggi ci concentriamo in particolare sull’importanza degli pneumatici, il primo dispositivo di sicurezza attiva per le nostre automobili in quanto unico vero punto di contatto tra il veicolo e la strada.

Al di là delle imposizioni di legge e degli obblighi previsti dal Codice della Strada, è il buon senso che dovrebbe spingerci ad adottare comportamenti più accorti alla guida in condizioni stradali rese critiche dai fenomeni meteo tipici dell’inverno: fondi ghiacciati, tratti pieni di neve, strade scivolose a causa della pioggia e del fango sono solo alcuni dei problemi che si possono limitare montando gli specifici pneumatici invernali oppure un all season di nuova generazione.

Gomme invernali e all season per il freddo

Parliamo di due tipologie particolari di coperture, ormai diffuse sul mercato e prodotte da tutte le Case costruttrici: le gomme invernali sono sviluppate proprio per garantire una migliore affidabilità quando il termometro scende sotto i 7 gradi centigradi, mentre le quattro stagioni sono performanti in ogni fase dell’anno. Questi modelli sono in vendita su tutti i canali specializzati, comprese le piattaforme digitali come www.euroimportpneumatici.com, etra i vari brand si segnalano quest’anno le sorprendenti prestazioni degli pneumatici Falken, tra i migliori per rapporto tra qualità e prezzo.

Gomme Falken, un brand in crescita

In particolare, il modello invernale Falken Eurowinter HS01 ha ottenuto ottime recensioni anche nell’ultimo test pneumatici invernali realizzato da ÖAMTC, ADAC e TCS, dove si è classificato in sesta posizione su 15 candidati, superando anche alcuni prodotti premium, come quelli di Continental, Pirelli e Goodyear.

I tester hanno messo in luce le caratteristiche migliori della gomma Falken, che la rendono un utile alleato per la guida invernale: sono infatti buone le prestazioni sul bagnato, anche in termini di aderenza stradale con la rugiada mattutina o con la pioggia più intensa, condizioni che potrebbero provocare criticità al volante. Inoltre, lo pneumatico Falken Eurowinter HS01 ha ottenuto ottimi voti sul ghiaccio e sulla neve, e tra i punti di forza sono citati anche la resistenza all’aquaplaning, un elevato grado di stabilità direzionale e un alto chilometraggio, grazie a buone caratteristiche di usura.

Giudizi positivi e prestazioni di rilievo

Non meno positivi i giudizi sulle gomme quattro stagioni Falken EuroAll Season AS210, che secondo l’autorevole rivista tedesca Auto Bild meritano la definizione di “esemplare” e si posizionano quinti su un parterre di 32 pneumatici contendenti.

I giudici tedeschi hanno notato “un profilo con caratteristiche di guida equilibrata, maneggevolezza stabile in tutte le condizioni atmosferiche, buone caratteristiche di aquaplaning, un’elevata capacità di chilometraggio e un prezzo accessibile”, che rendono gli pneumatici Falken uno dei modelli più interessanti del mercato. Stupisce in chiave positiva l’aspetto economico: la capacità chilometrica stimata è di 67.820 chilometri, mentre il prezzo per mille chilometri è di circa 4 euro, segno di un’ottima resa.

Ottimo rapporto tra qualità e prezzo

Come dice Andreas Giese, Senior Manager Corporate Planning/Product Planning di Falken Tyre Europe, questi risultati dimostrano “che i nostri pneumatici possono tenere testa al segmento premium” e sono un segno “che la nostra strategia di offrire ai nostri clienti un eccellente rapporto qualità-prezzo sta dando i suoi frutti. Con Falken non è necessario scendere a compromessi sulla qualità, anche a prezzi molto buoni”.

