L’invito alle famiglie a utilizzare la scuola di riferimento.

“In questo periodo si stanno effettuando le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Le nostre scuole sono tutte curate, non soltanto quelle di Olbia città, ma anche nelle frazioni, come quelle di Rudalza, San Pantaleo, Murta Maria e Berchiddeddu. – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra – Tutte le scuole sono all’attenzione dell’amministrazione comunale e sono numerose le risorse che abbiamo investito e stiamo continuando ad investire: abbiamo effettuato diversi lavori di ristrutturazione, strutturali, di decoro esterno e siamo in fase di cambio arredi. Per questo invitiamo le famiglie delle frazioni ad iscrivere i propri bimbi nella scuola di riferimento, quella più vicina alle loro abitazioni. Tutte funzionano molto bene ed hanno insegnanti qualificati. Non iscriversi nelle scuole delle frazioni porterebbe, nel tempo, alla chiusura di quei plessi, mentre si tratta di un servizio importantissimo per la comunità”.

“Saremmo felici di mettere a disposizione un pulmino gratuito per la scuola di Rudalza qualora ci fosse un numero di iscrizioni tali da permettere questo servizio, così come è stato fatto per la scuola di Murta Maria.- prosegue la Serra – Il pulmino che porta i bambini a Murta Maria ha permesso di eliminare le pluri-classi e di avere una scuola nella quale gli alunni sono giustamente suddivisi per età. Come previsto dalla norma, le pluri-classi non possono essere eliminate laddove non vi è il numero di studenti necessario, da qui si evince l’importanza di valorizzare tutti i plessi scolastici del nostro Comune”.

“San Pantaleo dista diversi Kilometri da Olbia e non vi è la necessità di iscrivere i propri bambini nelle scuole della città, le quali, tra l’altro, hanno classi molto numerose, a differenza delle scuole di frazione che hanno un numero di alunni molto più contenuto, con i vantaggi che ne conseguono”.

“Per quanto riguarda le scuole materne, che hanno sempre lunghe liste d’attesa, è prevista l’aggiunta di una nuova sezione a Poltu Quadu e di una a Maria Rocca” conclude l’Assessore.

(Visited 226 times, 228 visits today)