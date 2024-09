Multata in spiaggia coi cani sciolti a Olbia: “Una decisione assurda”

La donna ha portato i cani senza guinzaglio in spiaggia a Pittulongu.

Porta i cani senza guinzaglio in spiaggia a Olbia e viene multata dalle guardie zoofile. Una donna così si è sfogata sui social, considerando la sanzione, ricevuta a Pittulongu, come ingiusta, scatenando non poche polemiche tra i residenti.

”La mia colpa è stata portare i miei due cani di 14 anni, una di 5 e l’altro di 10 chili (di cui uno in seguito ad una paralisi ha problemi a deambulare ) nella spiaggetta di fronte a dove abito, in un lunedì sera , dove dato il brutto tempo, era mezza deserta. – si è sfogata sui social -. Abito ad Olbia da 20 anni e in tutti questi anni mi sono sempre occupata di animali abbandonati (a spese mie ), persino i miei tre cani li ho salvati dalla strada”.

La donna spiega che lei si è sempre occupata del randagismo degli animali, sterilizzando molti gatti. ”Non ho mai preteso un grazie, ma una sanzione è il colmo davvero. – conclude -. Ma questo è il mondo e questa è la gente”. Il suo sfogo ha alimentato un’accesa discussione sui social, tra chi ritiene ingiusto il provvedimento e chi dà ragione a chi l’ha multata. “Dovrebbero andare a multare alcuni pastori è alcuni cacciatori invece di rompere le scatole alla gente per cavolate”, è intervenuta una donna. E ancora: “Perché non multano chi abbandona?”. Tra chi ha dato ragione alle guardie zoofile ha commentato: “Basta rispettare leggi e regolamenti, non si sentirebbero ingiustamente sanzionati”.

